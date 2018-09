RMC SPORT - Carnasciali: "Inter può migliorare. Vecino il migliore"

© foto di Federico De Luca

Daniele Carnasciali, ex giocatore, a RMC Sport Live Show ha parlato della serata di Champions League: "A livello mentale questa vittoria può dare la svolta all'Inter che in campionato ha incontrato tante difficoltà. L'Inter è riuscita a ribaltare la gara pur non facendo una grande prestazione e questa vittoria può dare convinzione nei propri mezzi. E' arrivata nel momento giusto per cambiare la stagione dell'Inter. Adesso aspettiamo la squadra in campionato".

Dove l'Inter deve migliorare?

"Ci sono dei giocatori come Nainggolan che non è nella miglior condizione ancora anche perché ha avuto un pre campionato un po' travagliato. Quando troverà la forma migliore tutto il centrocampo migliorerà. Stesso discorso per l'attacco con Icardi insufficiente fino al gol. Quando l'Inter crescerà di condizione arriveranno i risultati".

Anche Spalletti può e deve ripartire da questa vittoria?

"Sicuramente. L'anno scorso Spalletti ha centrato l'obiettivo Champions mentre quest'anno, con un mercato interessante ci si aspetta anche altro. Serve tempo per amalgamare una squadra con alcuni giocatori nuovi e credo che l'Inter abbia fatto una preparazione diversa dall'anno scorso, per crescere nel tempo".

Chi è stato secondo te il migliore in campo?

"Dico Vecino perché alla fine lui ha regalato la Champions all'Inter con il gol alla Lazio e sempre lui ha regalato tre punti contro il Tottenham".