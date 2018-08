RMC SPORT - Carnasciali: "Pastore anarchico. La Fiorentina è cresciuta"

© foto di Federico De Luca

"Pastore mi sembra un po' anarchico, gli piace fare di testa sua: non tiene una posizione fissa. Può avere delle difficoltà negli schemi di Di Francesco, che dovrà essere bravo per ottenere ciò che vuole". È la Roma il primo tema trattato da Daniele Carnasciali, opinionista di RMC Sport, in diretta nel 'Live Show": "Tecnicamente l'argentino non si discute, ha grandi qualità come testimonia il gol fatto all'Atalanta. Ma in una squadra bisogna rispettare i ruoli, così secondo me giocherà poco".

Come è cambiato il centrocampo con la Roma dopo il mercato?

"Bisogna aspettare qualche partita per giudicare. Nzonzi lo vedo davanti la difesa, Cristante e Pellegrini mi piacciono molto. De Rossi è inossidabile. È un bel centrocampo ma le cessioni di Strootman e Nainggolan possono pesare alla lunga".

Chi arriverà fino in fondo in Champions?

"La Juventus è tra le favorite, è una società da ammirare. Poi dico il Barcellona, il Bayern, City e il PSG, anche se ogni anno fa fatica ad arrivare ai quarti. Non metto il Real Madrid. La Champions rimane una competizione molto strana e difficile".

Che impressione ti ha fatto la Fiorentina all'esordio stagionale in A?

"Una bella impressione, è partita con il piede giusto. È la squadra più giovane del campionato, la società ha lavorato bene perchè Pioli sa far crescere i giovani. Durante l'estate sono arrivati gli innesti giusti, come Gerson e Pjaca, e sono rimasti dei big come Chiesa e Simeone: la società un pochino è cresciuta, spero dia continuità".

Un commento sul Bologna?

"Devono stare tranquilli, Inzaghi mi ha detto che si spoglierà lui e ci penserà lui (ride, ndr). Il Bologna ha perso due giocatori importanti come Verdi e Di Francesco e non so se li hanno rimpiazzati. Manca qualcosa in fase realizzativa, la squadra ha difficoltà a fare gol".

Mourinho sta vivendo la crisi del terzo anno?

"I presidenti che prendono Mourinho gli devono fare un contratto biennale, secondo me i giocatori non lo sopportano troppo. Non posso saperlo con esattezza, ma dall'esterno sembra così. Sarri? Riuscirà a far diventare suo il Chelsea in poco tempo, meno di quanto ci ha impiegato con il Napoli".