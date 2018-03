RMC SPORT - Carrera: "Conte fondamentale per la rinascita Juve"

Nel pomeriggio di RMC Sport, all'interno della trasmissione Maracanà, è intervenuto l'attuale tecnico dello Spartak Mosca, Massimo Carrera, con un passato alla Juventus come vice di Antonio Conte.

Hai ricevuto la panchina d'oro, che sensazioni hai provato?

"E' stata una bellissima giornata, è un premio importante che ti riempie di orgoglio"

Qual è stata la difficoltà più grande che hai trovato a Mosca?

"Ho avuto la fortuna di avere un gruppo che mi ha seguito subito fin dall'inizio e ha creduto nelle cose in cui credo io, con allenamenti di sacrificio. Ci sono stati sicuramente dei momenti di difficoltà perché non abbiamo vinto delle partite ma siamo stati bravi a guardare oltre la sconfitta. La cosa difficile è stata trovare delle motivazioni".

Lavoro Di Biagio, che idea si è fatto della Nazionale che deve rinascere?

"Ho visto le partite e penso che Di Biagio abbia già lasciato la sua impronta. Ci sono tanti ragazzi giovani e promettenti e penso che contro Argentina e Inghilterra hanno tenuto bene il campo"

Italia senza Buffon?

"Il ct deve cercare i giocatori più utili alla causa. Se Gigi sta ancora bene non vedo perché non possa partecipare alla Nazionale. Sarà poi il mister a decidere se sarà utile oppure no".

Sfida tra Juve e Napoli come va a finire?

"Penso che lo scontro diretto sarà lo spartiacque perché tutte e due non molleranno fino allo scontro diretto, anche se la Juve in mezzo ha le due partite di Champions che potrebbero rompere un po' gli equilibri delle gare di campionato. Lo scontro diretto però lo vedo come il match decisivo".

Conte importante per rimettere la Juve sulla retta via qualche anno fa?

"Sicuramente è stato fondamentale perché era una squadra che arrivava da due settimi posti e non più abituta a vincere. Ha riportato entusiasmo, autostima nel gruppo e ha riformato lo zoccolo duro della Juventus. Lo abbiamo fatto per 3 anni e penso che la squadra ancora si porta avanti questa cosa".

Quincy Anton Promes suo giocatore allo Spartak è pronto per il campionato italiano?

"Giocatore con delle qualità, sicuramente può fare bene anche negli altri campionati perché ha tecnica, velocità e sta trovando anche spirito di sacrificio. Pian piano sta maturando s is ta completando".

Sulla Juve in Champions.

"La Juve ha tutte le possibilità per arrivare in finale. Nel calcio non è scontato niente. Tutti la davano spacciata dopo il 2-2 in casa con il Tottenham e poi invece è andata in modo diverto, Questa è la forza della Juve, non darsi mai per vinta".