RMC SPORT - Carrozzieri: "Roma, non è sempre Natale. La Juve vincerà"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

L'intervento dell'ex difensore Moris Carrozzieri a RMC Sport, durante la trasmissione 'Maracanà':

Ancelotti o Mancini come ct azzurro?

"Ancelotti. Ho avuto la fortuna di averlo come allenatore, è un bravo tecnico. Secondo me è il più idoneo per far rinascere il calcio italiano, anche perchè sarà accompagnato da un staff preparato, si parla di campioni come Pirlo e Nesta".

Sulla lotta Scudetto:

"La Juventus si riscatterà, è la squadra più forte. Non so se il Napoli riuscirà a vincere dopo il successo di Torino, non scordiamoci che due settimane fa perdeva contro il Chievo in casa. Se devono giocare in contemporanea? Non è sbagliato, entrambe le devono vincere tutte. Inter-Juventus? Spero vincano i nerazzurri".

È d'accordo con le critiche ad Allegri?

"Assolutamente no. Non bisogna criticarlo, ha fatto benissimo alla Juventus. Non dobbiamo scordarci di quello che ha fatto in questi anni, sia in Italia che in Europa".

La Roma riuscire a fare l'impresa al ritorno contro il Liverpool?

"Da noi si dice che Natale viene una volta l'anno. Ma la speranza di avere un'italiana in finale c'è sempre. Salah da Pallone d'Oro? No, ancora non lo è. Quest'anno ha avuto il boom, ma Ronaldo e Messi sono al top da una serie di stagioni".

Parliamo di Serie B, chi verrà promosso?

"Spero il Palermo, anche se il Parma ha una rosa più forte, ha giocatori di categoria come Ciciretti, Ceravolo e Lucarelli. Alla lunga, o direttamente o con i play-off, gli emiliani saliranno".