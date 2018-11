RMC SPORT - Caso: "Il Napoli avrebbe meritato di più. Inter anti Juve"

© foto di Federico De Luca

L'ex giocatore e tecnico Domenico Caso è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue dichiarazioni sulla Champions League.

Sui pareggi di Inter e Napoli, rispettivamente contro Barcellona e Paris Saint Germain: "Per l'Inter è stato importante non aver perso. È mancato però il centrocampo: Brozovic e Vecino non hanno giocato la loro migliore partita, nelle ultime prestazioni in campionato hanno sicuramente fatto meglio. la struttura tecnico-tattica e mentale dell'Inter è molto buona. Sono convinto che potrebbe dare molto fastidio alla Juventus nel nostro campionato. Bene anche il Napoli, nel doppio confronto ha tenuto testa al Paris Saint Germain, e avrebbe meritato di più. Il Napoli ha più qualità dell'Inter sul piano del gioco. In Europa potrebbe fare meglio dei nerazzurri, che sono però mentalmente più pronti per il campionato. La squadra di Spalletti sta dimostrando di avere grinta e carattere".