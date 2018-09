RMC SPORT - Cassata: "Frosinone pronto al riscatto con la Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dai microfoni di RMC Sport, durante 'Maracanà', Francesco Cassata, giocatore del Frosinone, parla del momento dei ciociari, tornati in questa stagione in Serie A.

Sui tifosi che li hanno incitati dopo il ko interno con la Samp

"Non capita spesso, la tifoseria ci ha dimostrato tutto il suo affetto. Siamo in debito con loro e speriamo di riscattarci già con la Juventus. Per una realtà come la nostra che deve salvarsi, averli così vicino in campo è importante. Giocare in uno stadio così è bellissimo, c’è grande attaccamento alla maglia. Mi ha colpito già lo scorso anno giocando con la Nazionale Under 21 ed è stato questo che mi ha fatto decidere di venire a giocare qui".

Sul ruolo in campo

"Mezzala sinistra o destra, non c’è differenza. So ricoprire molti ruoli e riesco a farli. Ho fatto anche il terzino destro nella Primavera di Grosso alla Juventus".

Su Mancini e le sue parole sui giovani

"C’è un cambio, c’è molta più disponibilità verso noi giovani. Molti stanno facendo vedere che si può contare su di noi. Siamo arrivati in finale U19 e U17. I giovani buoni ci sono, c’è solo bisogno di avere fiducia e mandarli in campo".

Su Favilli e Kean

"Favilli è un mio grande amico, è umilissimo e con grandi potenzialità. In serie A farà molto bene. Kean lo conosco poco ma ha potenzialità straordinarie, in futuro farà molto bene anche lui".

Su Sarri

"All’Empoli sono stato alcune volte in prima squadra, mi ha dato dei consigli importanti. Ero ribelle a scuola, mi ha dato una grossa mano per mettermi sulla buona strada. La differenza tra i giocatori è l’umiltà e il lavoro che fai in allenamento".

Sulla sfida alla Juve

"Pensiamo di poter dire la nostra, dobbiamo riscattarci dalla partita con la Samp. Lo merita il presidente e tutto l’ambiente. Cristiano Ronaldo? Giocare contro di lui mi esalta e mi spinge a lavorare meglio".

Sogni di tornare alla Juve?

"E’ il sogno di tutti giocare in un top club, ma il mio presente è la Frosinone. Se non faccio bene qui, non posso pensare di tornare in bianconero".