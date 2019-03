L'ex giocatore della Juventus Franco Causio è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla vittoria dei bianconceri contro l'Atletico Madrid: "Capolavoro tattico di Allegri, con Emre Can terzo di difesa: ha indovinato anche i cambi. La Juventus è la squadra più forte, come autostima e fiducia è superiore a chiunque. Spero che la Juve tenga i piedi per terra. Ho capito perché il Real ha vinto 3 Champions negli ultimi 3 anni. Ronaldo ha un carisma impressionante, ha trascinato i suoi compagni. Bene anche Allegri, va esaltato".