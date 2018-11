RMC SPORT - Cerruti: "Ancelotti bravo anche a gestire i presidenti"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Il calcio italiano segue molto le mode e privilegia i moduli alla qualità dei giocatori. E' più importante il quadro della cornice mentre molto spesso gli allenatori si copiano a vicenda. Ci vorrebbe maggiore personalità da parte degli allenatori che dovrebbero adeguare agli uomini un sistema di gioco. Non si possono snaturare i giocatori. L'allenatore bravo è quello che non fa danni":

Su Ancelotti:

"Può permettersi di fare turnover perché ha tanti giocatori di qualità ma Koulibaly non esce mai perché non c'è un'alternativa dello stesso livello. Ci sono giocatori che giocano sempre, come fa per altro Cristiano Ronaldo alla Juve e come ha sempre fatto anche al Real Madrid. Ancelotti poi è bravissimo anche a gestire i presidenti. Il suo capolavoro è stato quello di sopravvivere anche dopo la sconfitta in Champions contro il Liverpool con quella clamorosa rimonta subita. Questo ci fa capire lo spessore umano di Ancelotti. Carlo ha vinto tutto e se vogliamo fare un paragone con Sacchi possiamo dire che Ancelotti batte Sacchi 5-1".

Su Allegri:

"E' un grande allenatore e un personaggio meraviglioso che sa sdrammatizzare. Un allenatore che resiste cinque anni alla Juve vuol dire che ha grandi qualità e si fa apprezzare dalla dirigenza. Stare cinque ad alti livello è una grande dote. E' un grandissimo gestore, e non significa ridurre i meriti di Allegri".