RMC SPORT - Cerruti: "Buffon poco chiaro. Sarri via da Napoli"

Il futuro di Buffon e la situazione di Sarri. Su questi due temi si è soffermato il giornalista e opinionista Alberto Cerruti, in diretta nel Live Show di RMC Sport:

Parliamo di Buffon, si aspettava una conferenza così?

"No, per la verità no. Mi sarei aspettato più chiarezza. Posso capire le difficoltà di Buffon, che sono state le stesse di Totti e Del Piero nel lasciare il calcio, ma non capisco come Gigi sia arrivato a fine stagione senza ancora aver deciso se smettere o meno. Ho l'impressione che la Juventus abbia preferito non avere più Buffon. È chiaramente un divorzio, le due parti si sono lasciate da amici, in modo elegante, a differenza dell'addio di Del Piero".

Buffon ha l'ossessione della Champions League?

"Non credo, penso che Buffon abbia cambiato idea e che voglia solamente giocare. Ha capito che alla Juventus non c'è più posto e quindi sta cercando un altro club. Mi chiedo cosa succederà se si troverà in Champions contro la Juventus".

Cosa farà Sarri?

"Deve rimanere solo se è davvero convinto, ma ho l'impressione che non abbia la piena convinzione, quindi farebbe meglio a lasciare Napoli. Se lui va via, arriva un altro. Ma se rimane lo farà solo per l'amore dei tifosi, non per le garanzie tecniche che gli ha dato De Laurentis".

L'Atletico Madrid ha vinto un'altra volta l'Europa League....

"La mentalità è la differenza dell'Atletico, che cerca di vincere qualsiasi cosa può vincere. È sceso dalla Champions e Simeone ha voluto a tutti i costi trionfare in Europa League: l'Atletico Madrid è arrivato secondo in campionato, si può fare il parallelo con il Napoli, che sarebbe potuto arrivare almeno in semifinale in Europa".

Andrè Silva è stato convocato dal Portogallo...

"È sempre stato un titolare, c'è stata continuità nelle scelte: un ct deve credere nei giocatori che ha a disposizione, a prescindere di quello che hanno fatto nel proprio club. Mi fa ridere il fatto che Silva è al Mondiale, mentre Icardi rischia di non andarci".