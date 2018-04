RMC SPORT - Cerruti: "Dzeko un campione. Follia pensare di venderlo"

Nel corso del primo tempo di Roma-Barcellona a RMC Sport Live Show ha parlato Alberto Cerruti de La Gazzetta dello Sport: "La Roma ha approcciato la gara con lo spirito giusto e mi piace che Di Francesco abbia puntato su una squadra così offensiva. Bravissimo Dzeko nel gol che ha realizzato, ma penso alla follia dei dirigenti della Roma che lo volevano vendere a gennaio, questo è un campione e farà comodo anche in futuro".

Adesso la Roma come deve gestire la gara?

"Senza frenesia, senza fretta. L'ideale sarebbe chiudere il primo tempo sul 2-0 ma soprattutto è determinante non subire gol perché altrimenti la qualificazione sarebbe ancora più complicata".

La difesa a tre con due punte centrali può essere il futuro della Roma?

"Non è questa la serata per fare esperimenti. I grandi allenatori sono quelli che sanno cambiare tatticamente le proprie squadre e lo insegna Allegri. Il fatto che Di Francesco provi qualcosa di nuovo è molto importante".

Oggi hai intervistato Florentino Perez per La Gazzetta, com'è stato?

"E' difficilissimo intervistarlo perché è da 10 anni che non concedeva un'intervista. Grazie al rapporto ottimo che ho con lui da 15 anni sono riuscito a convincerlo. Mi ha fatto molto piacere che abbia accettato il mio invito".

La FIGC ha istituito un premio fair play in nome di Astori. Che ne pensi?

"Mi fa molto piacere che la Federazione ricordi Astori ogni anno con questa iniziativa. Importante che Astori venga ricordato nel tempo e negli anni in una sede istituzionale come quella della FIGC".