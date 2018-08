RMC SPORT - Cerruti: "Inter, manca qualità in mezzo. Milan incompleto"

"Con DAZN ci rimettono i tifosi, posso dare solo un giudizio negativo. Questa piattaforma è troppo complicata". Questo il pensiero di Alberto Cerruti sulla nuova emittente sbarcata quest'anno in Italia. Il noto opinionista nel 'Live Show' su RMC Sport si è soffermato anche sul ko dell'Inter contro il Sassuolo:

"L'Inter di quest'anno è più forte rispetto a quella dell'anno scorso, ma manca sempre un giocatore di qualità in mezzo al campo. Perso Modric, un giocatore perfetto, la società avrebbe dovuto riprendere Rafinha. È una squadra incompleta ma comunque forte, occorre calma e pazienza, anche se non è facile nel mondo del calcio".

La fotografia di questo primo turno di campionato?

"Le difficoltà della Juventus contro il Chievo. Tutti aspettavamo i primi gol di CR7, invece i bianconeri hanno vinto a fatica con una rete di Bernardeschi all'ultimo. Sicuramente nella corsa lunga Ronaldo lascerà il segno".

Alla sua prima in Liga Andrè Silva ha realizzato una tripletta...

"Bisogna sempre pensare al valore degli avversari e il Rayo è una squadra molto modesta. Silva non è stato aiutato in Italia, non è stato messo in condizione per giocare bene. L'anno scorso tutti gli attaccanti del Milan sono andati in difficoltà. Penso che possa fare bene al Siviglia il portoghese".

Come giocherà il Milan?

"Gattuso ha voluto costruire una squadra forte muscolarmente, così si spiega l'acquisto di Bakayoko. Penso che il modulo base sia il 4-3-3. Il Milan non ha una terza punta e questo è un limite: due anni fa Zaza, terzo attaccante della Juve, ha risolto lo scontro diretto con il Napoli. C'è anche un buco in mezzo al campo, Biglia è un giocatore d'ordine, manca fantasia".

Sull'Atalanta:

"Punto molto sull'Atalanta. Quest'anno ha dimostrato di avere una grande preparazione atletica, sembra una formazione di Premier. Non è casuale quello che abbiamo visto per ora. Giovedì tiferemo tutti per l'Atalanta".

Giusto partire con la Serie B?

"È stato un pasticcio che non ha precedenti. Anche se è un campionato zoppo con 19 squadre, a questo punto bisogna partire e mi auguro che non ci siano problemi".