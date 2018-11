RMC SPORT - Cerruti: "Inter, pareggio d'oro. Milan, serve vincere"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, è intervenuto durante il Live Show di RMC Sport per parlare delle italiane in Champions ed Europa League.

Sul Manchester United

"Non è più il grande United. Ricordo le due finali contro il Barcellona di Guardiola, che aveva impegnato il Milan nella semifinale del 2007. Aveva un’anima più inglese, oggi ha perso identità. Ha grande fascino ma a livello internazionale e nazionale ha perso molto".

Sulla Roma

"In campionato occorre continuità, non puoi sbagliare, in Champions giochi partite da distanza e si può fare bene in una singola partita. Lo scorso anno ci ha abituato bene e il tempo gioca a favore di Di Francesco. Certo la squadra gli è stata smantellata, ma può farcela".

Sui pareggi di Inter e Napoli

"Due pareggi diversi, più importante quello dell’Inter che è stata dominata dal Barcellona. Non meritava il pari e con la classifica che ha, ha più possibilità di passare rispetto al Napoli. Il Napoli è andato sotto con il PSG e ha pareggiato, non ha meritato come all’andata".

Su Monchi che conferma Di Francesco e le parole di Paulo Sousa

"Paulo Sousa ha fatto un’uscita a vuoto. Se una società continua a difendere un allenatore, vuol dire che è già in pericolo. Non è un bel segno. Stimo molto Di Francesco e spero rimanga fino a fine stagione, ma la società Roma è inesperta a livello societario e certi meccanismi non li conosce. Ed è un peccato".

Sul Milan

"Dovrebbero spiegarci perché tutti questi infortuni, perché molti sono muscolari. Detto ciò, se il Milan è in ripresa, deve vincere per dare continuità. Sarebbe grave perdere e non qualificarsi per la fase successiva. Il rischio è che il Milan faccia turnover esagerato come all’andata e sia distratto dalla partita contro la Juventus".