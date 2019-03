Nel Live Show di RMC Sport per parlare dei temi di giornata è intervenuto il giornalista e opinionista Alberto Cerruti.

Sulla partita Juventus-Atletico Madrid

"Gol di Ronaldo da centravanti vero. E’ saltato con perfetto tempismo, bravo anche nel cross Bernardeschi. La Juve ha a portata di mano una qualificazione difficilissima. C’è ancora tempo. Un gol che carica la squadra. Sembra un segno del destino il gol di Ronaldo. Bravissimo Allegri a saper sfruttare gli uomini a sua disposizione. Non era facile lanciare Spinazzola in una partita così importante. Non si potrà fare alcun processo ad Allegri. In caso di uscita è fallimento? La Juve punta la Champions e Ronaldo è il valore aggiunto. E’ arrivata in finale due volte senza di lui. Uscire agli ottavi sarebbe un fallimento, sia sportivo che economico. Si può segnare con tiri da fuori area e con palle inattive. Dybala sarà importante a partita in corso. La Juve rallenta in campionato dopo essere andata avanti. In Champions non può permetterselo. Ora deve giocare con grande intelligenza, senza avere fretta e concedere le ripartenze all’Atletico".