RMC SPORT - Cerruti: "Juve, sbagliato il momento del divorzio con Marotta"

Alberto Cerruti, giornalista ed opinionista per RMC Sport, ha parlato al 'Live Show'. Ecco le sue parole:

Su Marotta

"Un po’ ingombrante lo era. Si possono chiudere i rapporti ma non a stagione iniziata. E’ stato il momento peggiore per interrompere un rapporto. L’atteggiamento del pubblico ieri sera fa capire quanto sia stato apprezzato il suo lavoro. Agnelli si è convinto di poter andare avanti da solo, per avere lui un ruolo più centrale e per ringiovanire il quadro dirigenziale. Ma serve ringiovanire la squadra più che i dirigenti. Divorzio sbagliato, soprattutto il momento".

Sulla Roma

"E' sulla buona strada, la vittoria di ieri è improtante, bravo di Francesco a capire che deve puntare su alcuni uomini. Se arrivassero risultati negativi però si rimetterebbe in discussione di nuovo tutto. Ma può andare avanti in campionato e in Champions".