RMC SPORT - Cerruti: "Mancini vuole stupire ma in Nazionale serve calma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Cerruti, giornalista, è intervenuto durante RMC Sport Live Show per parlare dell'Italia e del suo esordio in Nations League.

Sulla Nazionale

"Mi sembra che Mancini abbia voluto stupire come faceva da calciatore. Ma in Nazionale non bisogna stupire ma fare con calma. Non capisco perché abbia convocato 31 giocatori, oppure alcuni come Zaniolo e Cutrone, ma anche Balotelli. Non ha giocato 90 minuti in stagione, perché deve passare davanti a Belotti? Le sue scelte non mi hanno convinto. Non capisco questa insistenza, mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti degli altri giocatori. Gli stage? Non servono a nulla, sono i capricci di allenatori che vorrebbero allenare come se fossero nei club, tutti i giorni. Per i portieri serve una gerarchia e credo che Donnarumma debba essere il titolare. Meret? Ha giocato pochissimo negli ultimi due anni. Creare l’alternanza dei portieri è pericolosissimo. Ricordo l’alternanza Galli-Tancredi nell’86, e sappiamo come andò a finire".