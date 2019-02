RMC SPORT - Cerruti: "Napoli, Hamsik doveva restare fino a giugno"

Alberto Cerruti, opinionista di RMC Sport, nel 'Live Show' ha parlato di vari temi legati all'attualità della Serie A. Queste alcune battute sulla partenza di Hamsik da Napoli: "Non sono assolutamente d'accordo con questa operazione. Non sono d'accordo con Hamsik, un capitano che va via a metà stagione. Non sono d'accordo con la società che lo lascia andare, bisognava prima trovare un sostituto. Penso che un giocatore come Hamsik, anche se non è più titolare come prima, doveva rimanere fino al termine della stagione, sarebbe potuto andare in Cina tra qualche mese. Mi ricordo anche alcuni esempi recenti come Kalinic che rifiutò la Cina a gennaio. Evidentemente il fatto di giocare poco e la prospettiva di guadagnare molto ha spinto Hamsik a fare questa scelta che io però non condivido".

