RMC SPORT - Cerruti: "Sampdoria una sorpresa, Quagliarella professionista"

Fonte: Inter,Sampdoria,Lazio,Torino,Roma

Alberto Cerruti, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato dei temi di giornata.

Sui fatti di Milano e la possibile sospensione del campionato

"Sarebbe stata una scelta demagogica e sbagliata. Ero a Genova quando fu ucciso un tifoso del Genoa, si fermò il campionato, ma non è servito a niente. D’accordo con Gravina e la sua decisione di andare avanti. Ho avuto la fortuna di andare all’estero e scene di guerriglia urbana non ci sono, perché ci sono leggi severe che vengono applicate. In Italia invece va bene tutto. Ci sono incidenti quando arrivano tifosi stranieri, che sanno che possono fare caos e cavarsela con poco. Il rischio è che si parli di questo ora e poi ci si ricaschi tra qualche tempo".

Sulle gare a porte chiuse per l’Inter

"Giusto ma gli abbonati si sentono penalizzati. E’ una decisione che si può discutere, ma qualcosa va fatto. Serve più chiudere lo stadio, piuttosto che fermare il campionato".

Sul campionato

"La Sampdoria non finisce di stupire, ci sono grandi meriti di Giampaolo e della società che ha dato fiducia a Quagliarella e ha trovato ottimi giocatori. Al momento sarebbe in EL, vediamo più avanti".

Su Quagliarella

"Ha già indossato la maglia azzurra quando c’era Donadoni. Non finisce di stupire a 35 anni, ha segnato su azione più di Ronaldo. E’ un grande professionista, atleta serio. Cassano non è riuscito a rimanere ad alto livello così a lungo. E questo la dice lunga. Pellissier e Quagliarella sono gli esempi per i nostri giovani".

Sulla Lazio e lo scontro con il Torino

"Non mi sorprende il Torino e Mazzarri, già dai tempi della Reggina. E’ un grande allenatore non apprezzato a sufficienza, perché a volte è impopolare. Torino e Lazio hanno dato in comune, ossia che hanno segnato nell’ultimo turno senza i loro bomber. Vuol dire che c’è un gioco di squadra e un allenatore. Mazzarri e Inzaghi stanno dimostrando di essere ottimi allenatori".

Sulla Roma

"Guarita? Aspettiamo ancora. E’ molto inesperta e concede molto agli avversari. Risultati importanti sì, ma deve dare continuità. La partita di Parma sarà importante in questo senso".