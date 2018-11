RMC SPORT - Cervone: "Kolarov fuori luogo. A Roma c'è un problema"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex portiere della Roma Giovanni Cervone è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulle parole di Kolarov contro i tifosi che non capiscono di calcio.

"Kolarov non si riferiva a qualcuno in particolare, ma forse avrebbe potuto esprimersi in altro modo. L’unica colpa dei tifosi è amare troppo questa maglia. La critica va accettata, i giocatori hanno il compito di cambiare le cose. La reazione di Kolarov nasce dalle critiche mosse dai tifosi sull'impiego di determinati giocatori contro l'Udinese. La chiarezza su quelle mosse deve arrivare dalla società: c'è un problema di comunicazione nella Roma".

Sul momento della Roma.

"A Roma c'è un problema, a Trigoria non sopportano le critiche: tutti sono padroni di dire la propria opinione, sempre ovviamente in maniera moderata. La Roma deve essere più aperta e capire il lavoro degli altri. Real Madrid? La cessione di Ronaldo ha creato un po' di caos nel Real Madrid, ma è una squadra che ha tanta qualità. La Roma è una squadra debole mentalmente, al primo episodio negativo scompare dalla partita".