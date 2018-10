RMC SPORT - Cervone: "Roma costruita e gestita male"

© foto di Federico Gaetano

L'ex portiere della Roma Giovanni Cervone è intervenuto su RMC Sport nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla squadra giallorossa: "La Roma è una squadra piena di problemi. È stata costruita male con valutazioni sbagliate e ora viene gestita male. È difficile uscire dalla crisi, arrivano le partite difficili e la Roma non ha qualcosa in più delle altre per vincerle. I giocatori di oggi si nascondono, pensano ai fatti loro: non c'è più il gruppo squadra. Nessuno si prende mai le proprie responsabilità quando le cose vanno male. Il CSKA è una squadra pronta, non come negli anni scorsi".