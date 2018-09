RMC SPORT - Cervone: "Roma, manca Alisson. Perché vendere i migliori?"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta: inizio non in linea con le aspettative quello della Roma di Eusebio Di Francesco. A parlarne a RMC Sport, durante 'Maracanà', è un ex giallorosso come Giovanni Cervone.

Su Alisson e Olsen

"Alisson non lo avrei ceduto neanche per 100 milioni, avrei fatto di tutto per tenerlo. Olsen? Troppo presto dire se è giusto. Ha giocato solo in Danimarca e Svezia, trovandosi in un ambiente nuovo, qualche problema lo avrà. E’ imparagonabile poi al brasiliano. La difesa prima aveva una garanzia, hanno perso tranquillità. Il 50% di quello fatto lo scorso anno è merito di Alisson, senza di lui non sarebbe arrivata in semifinale di Champions e terza in campionato. Almeno una ventina di punti li ha portati il portiere".

Sul mercato giallorosso

"Il fatto che Di Francesco non si sia sentito sulla questione cessioni mi sembra strano. Ogni anno si dice di costruire per il futuro, ma come si fa vendendo ogni volta i pezzi migliori? Così mi sembra difficile arrivare a ottenere risultati importanti".