RMC SPORT - Christillin: "Dybala, speriamo si vendichi con il Real"

Altro ospite d'eccezione a 'Maracanà' nel pomeriggio di RMC Sport. A parlare di Juventus e non solo è intervenuta Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA.

Su Juventus-Milan

"Gattuso? Ha saputo trasmettere volontà tattica e grinta, che mancava al Milan di prima. Ora è una squadra diversa. La Juventus ha avuto tanti infortuni, poi avrà l’impegno con il Real Madrid. C’è legittima attenzione su questa partita".

Sulle dichiarazioni di Sampaoli su Dybala

"Abbiamo assistito qui ad alcune lavate di testa da parte di Allegri a Dybala. C’è modo e modo. Quando rendeva meno, il tecnico livornese, senza umiliarlo, lo ha punto, tenendolo anche fermo. Credo che quello sia servito più di ogni altra dichiarazione altisonante. Anche Higuain è stato convocato piuttosto male. Forse Sampaoli ha bisogno di protagonismo. Speriamo che si vendichi con gli spagnoli del Real".

Come verrà accolto Bonucci?

"Io sono sua amica, ma credo che qualche fischio del pubblico se lo prenderà. E’ stato un addio pieno di polemiche, ma comunque è stato un grande giocatore della Juventus che ha portato a casa tanti risultati e la gratitudine ci deve essere".

Calciomercato: piace Milinkovic Savic?

"Sì, piace molto. Pogba è stato un grande. Mi dispiace dirlo ma non sta dando tanti risultati al Manchester. Magari uno gioca bene da una parte e dall’altra no. Ora in Fifa si sta discutendo molto su limitazione dei salari e dei pagamenti, perché sta esplodendo a grandi livelli. Bisogna interagire con realtà diverse ma bisogna dare una regolamentazione diversa".