RMC SPORT - Christillin: "Juventus, prova di forza di Dybala"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A RMC Sport, durante il 'Maracanà' pomeridiano, è intervenuta per parlare della Juventus una tifosa d'eccezione come Evelina Christillin, rappresentante femminile della UEFA nel consiglio della FIFA.

Su Dybala

"Ero allo stadio e devo dire che c’è stata una notevole dimostrazione di forza sua e della squadra. Il cambio di modulo per lui è stato positivo. Lo si è visto già a Bologna, lo stesso ieri. E magari non avere al suo fianco ‘Sua Maestà’ Ronaldo ha inciso".

Sull’uscita di scena di Marotta

"Commovente lo stadio nei suoi confronti, è stato un dirigente dal valore immenso. Sicuramente continuerà nel mondo del calcio, ma la sua storia è stata incredibile. Gli anni non felici, poi dal 2011 in poi una crescita importante. E Marotta è stato l’artefice principale. Ci sono dei cicli, nella vita come nelle aziende, il ringiovanimento è inevitabile. Me l’aspettavo? I rumors c’erano".