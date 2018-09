RMC SPORT - Christillin: "Sì alla Var in Europa, ma non da questa stagione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La rappresentante Uefa Evelina Christillin è intervenuta su RMC Sport, nel corso della trasmissione Stile Juventus.

Una nuova possibile competizione europea.

Si è parlato di una possibile introduzione di una terza coppa europea che naturalmente dovrà essere votata da comitato esecutivo dell’Uefa, o il 27 settembre a Nyon o a Dublino il 3 dicembre. Potrebbe essere una terza competizione europea in stile coppa delle coppe: riducendo il numero delle componenti dell’Europa League e avendo 32 squadra a partecipare nel nuovo torneo già dal 2021.

Quanto tempo ci vorrà per introdurre il Var nelle competizioni europee?

Non inizierà in questa stagione, né nella fase dei preliminari di Champions. Ci sono troppe partite in Champions e in Europa League rispetto al Mondiale. Mandare in campo degli arbitri non preparati sarebbe controproducente, ci vuole del tempo per prepararli. Sicuramente nel futuro la Var sarà applicata, ma solamente quando tutti gli arbitri saranno pronti.

La riduzione delle finestre per le gare delle nazionali?

È un discorso che si sta affrontando anche all’interno della Fifa, noi avremo un incontro il 24 settembre. La Nations League è un torneo creato proprio per evitare le troppe amichevoli per favorire partite competitive. L’Italia? Andare in serie B non sarebbe proprio il massimo.