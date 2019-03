© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuta Evelina Christillin, membro UEFA all’interno della FIFA: “Sensazioni? Siamo in fibrillazione ovviamente, confortati dal fatto che due remuntade importanti le hanno fatte Ajax e Manchester United, anche se due gol sul groppone ce li abbiamo. Dobbiamo essere positivi ma anche realistici. Io sono stata allo stadio per le gare di campionato e pare che la curva sospenda lo sciopero del tifo. Le provocazioni su Rosetti? È un grande professionista, ho lavorato con lui durante le Olimpiadi anni fa ed è una persona straordinaria, di una correttezza esemplare. Ogni polemica lascia il tempo che trova”.

Avrebbe squalificato Simeone? “Sinceramente quel gesto non è stato il massimo dell’eleganza. Non devo essere io a esprimermi per conto dell’UEFA. Noi ci siamo sentiti un po’ feriti, penso che sia un brutto esempio per i ragazzi”.