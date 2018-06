RMC SPORT - Ciofani: "Frosinone, non tirarti indietro ora"

Fonte: dall'inviato Edoardo Siddi

Nel post gara di Cittadella-Frosinone, andata della semifinale play-off di Serie B terminata 1-1, il giocatore gialloblù Matteo Ciofani ha rilasciato la seguente intervista in esclusiva a RMC Sport:

"È stata la partita che ci aspettavamo. Venivamo da un lungo periodo di inattività e da una cocente delusione, non sapevamo come avremmo risposto in campo. Il Cittadella è una squadra forte, consolidata, e oggi è stata una battaglia".

Sulla gara di ritorno:

"Ci serviva una partita per entrare nella mentalità dei play-off. La Serie A, il nostro obiettivo, la possiamo ragginugere anche attraverso questa strada secondaria. Dobbiamo dimostrare di essere all'altezza, non possiamo tirarci indietro ora, nè noi e nè i tifosi".