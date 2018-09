RMC SPORT - Cittadella, Pierobon: "Che inizio ma piedi per terra"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

A punteggio pieno, zero gol subiti, il Cittadella vola in Serie B. Ad intervenire durante 'Maracanà' a RMC Sport è stato il preparatore dei portieri della squadra Andrea Pierobon.

Sul momento positivo della squadra

"Quando non si prende gol non è merito solo del portiere ma della squadra. Si sta facendo un lavoro importante. Sono felicissimo quando si vince e non si prende gol".

Dove può arrivare questa squadra?

"Bisogna tenere i piedi per terra. E' un momento positivo, tra campionato e Coppa Italia. Devo ricordare che dallo scorso anno abbiamo cambiato tredici elementi e siamo rimasti anche noi sorpresi per il fatto che forse ci voleva di più ad amalgamare questo gruppo. Stanno seguendo l'allenatore, ma dobbiamo prepararci anche ai momenti brutti. Ora però guardiamo partita per partita e speriamo di fare più punti possibili e ottenere la salvezza. Poi, una volta raggiunta questa, vedremo. Da quando sono tornato a casa, abbiamo fatto più di dieci anni in Serie B. Non siamo più una sorpresa, siamo una piccola realtà e si parla di noi. Tutti hanno paura del Cittadella, anche se siamo piccoli abbiamo una mentalità importante. Merito anche del ds, che sta facendo un lavoro importante, ma è cresciuta tutta la società e la città. Il segreto? La tranquillità che ti concede la società, si può sbagliare ma si riesce a fare sempre per qualcosa in più per migliorare".