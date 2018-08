RMC SPORT - Cobolli Gigli: "Dispiace per Marchisio"

© foto di Filippo Gabutti

"La Juventus ha assunto un nuovo modo di pensare extra-nazionale. L'acquisto di Ronaldo, che io ho criticato, testimonia questo". Queste le parole rilasciate da Giovanni Cobolli Gigli al 'Maracanà' di RMCSport. L'ex presidente della Juventus si è poi soffermato sull'addio di Claudio Marchisio: "Mi è piaciuto fin da subito. I tempi sono cambiati, mi dispiace ma ho letto il comunicato della Juventus e ho apprezzato ciò che è stato scritto. Gli auguro un'esperienza all'estero, come ha fatto Giovinco, si arricchirebbe a livello culturale. Chi sarà l'anima bianconera senza di lui? Sicuramente non Bonucci, credo Chiellini più di tutti".

Su Milinkovic-Savic:

"Ha raggiunto la maturità, la sua età giustificherebbe l'investimento così importante. Lui andrebbe volentieri alla Juventus, anche perchè si vedrebbe l'ingaggio raddoppiato".

In seguito alla tragedia di Genova, la Lega ha deciso di rinviare soltanto le partite di Sampdoria e Genoa...

"Apprezzo il pensiero del presidente Ferrero, poi la Lega ha deciso diversamente. Mi auguro che ci sia il minuto di silenzio e sopratutto che venga rispettato: questa è una tragedia nazionale. Ci vorranno atteggiamenti corretti e disciplinati da parte di tutti. Sarebbe stato da chiedere ai giocatori di non scendere in campo, ma non voglio fare polemica".

Chi preferisce tra Szczesny e Perin?

"Szczesny era già stato designato come titolare dopo l'addio di Buffon. Perin è un ottimo acquisto ma mi sembra giusto che inizi come primo portiere il polacco. Poi le gerarchie potranno cambiare in seguito al rendimento negli allenamenti".

Come sarà il podio della Serie A?

"Al terzo posto arriverà il Napoli, al secondo spero l'Inter che si è molto strutturata. Al primo ovviamente dico la Juventus".