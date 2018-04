RMC SPORT - Cobolli Gigli: "Dybala sacrificabile. Aumentato gap col Real"

© foto di Filippo Gabutti

Ospite di Maracanà, trasmissione pomeridiana di RMC Sport, Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha commentato la situazione della squadra bianconera:

Su Allegri:

"Bisogna valutare gli allenatori dai risultati. Allegri ha vinto 3 Scudetti e ha portato la squadra bianconera ad affrontare 2 finali di Champions League. È un tecnico di grande prestigio, lo vedremo sicuramente su una panchina europea molto importante, come quella del Chelsea per esempio".

La differenza tra Juventus e Real è solo economica?

"Al Real si parte da una situazione economica più stabile: c'è un azionariato popolare che finanzia il club, sostenuto anche da uno stadio grandissimo. Il gap tra Real Madrid e Juventus, rispetto ai tempi in cui ero il presidente bianconero, è andato ad aumentare. La società deve continuare a fare una serie di investimenti, ho visto nel centrocampo l'anello debole della squadra. Marotta e Paratici stanno lavorando bene e sono riusciti a portarsi a casa ottimi parametri zero".

Dybala si può sacrificare?

"Dybala può diventare un grande campione, ma sono due anni che non trasforma le premesse in risultati. Una sua eventuale cessione? Nessuno nel calcio è insostituibile, sarebbe meglio sacrificare lui rispetto a Higuain, che gioca molto più per la squadra".

È possibile una rimonta al ritorno?

"Nel calcio tutto può succedere. Ma vincere 0-3 in casa del Madrid è una cosa molto difficile".