RMC SPORT - Collovati: "Juve, non prendere gol! Campionato aperto"

© foto di Federico De Luca

L'intervento di Fulvio Collovati, campione del Mondo con l'Italia nell'82, su RMC Sport, durante la trasmissione pomeridiana 'Maracanà':

Sulla Champions League: Juventus-Real e Barcellona-Roma, che partite saranno?

"Le spagnole negli ultimi anni sono arrivate in finale e anche in questa stagione, una tra Real e Barcellona, ci arriverà. La Juventus rispetto ai giallorossi ha qualche carta da giocare in più, perchè la squadra di Zidane ha avuto delle difficoltà in campionato, anche a livello difensivo. Il Real Madrid un gol lo prende, i bianconeri invece non devono prenderlo: meglio uno 0-0 che un 2-1. La Roma deve segnare in trasferta, ma senza Nainggolan sarà molto difficile".

Su Bentancur al posto dello squalificato Pjanic?

"Io avrei preferito l'esperienza di Marchisio".

Il campionato è chiuso?

"Assolutamente no. Più che dalla Juventus ora dipende tutto dal Napoli di Sarri, che non può più sbagliare".