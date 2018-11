RMC SPORT - Colonnese: "Inter-Napoli, pareggi pesanti"

Francesco Colonnese, ex calciatore e ora allenatore, è intervenuto durante RMC Sport Live Show per parlare delle sfide Champions di Napoli e Inter.

Sui pareggi delle due italiane

"Mi hanno convinto tutte e due, affrontavano squadre molto forti. Pareggio pesante dell’Inter, che è andato sotto e poi ha reagito. Quello del Napoli incide, ma è ancora tutto aperto. L’Inter invece è messo meglio in classifica. Il Napoli ha giocato bene dal punto di vista tattico, l’Inter invece ha giocato contro una squadra più forte ed è stato importante portare a casa un punto".

Sulle possibilità delle italiane di passare il turno in Champions

"Entrambe devono andare in Inghilterra ma possono sfruttare il fattore casa. Entrambe hanno la grande possibilità di passare il turno".

Sulla Roma a due facce in campionato e Champions

"La Champions ti dà una concentrazione maggiore. La Juve riesce ad avere l’attenzione su due fronti, la Roma ancora non riesce a farlo. Cosa può fare Di Francesco? L’allenatore può cercare di agire a livello emotivo e dal punto di vista delle responsabilità. Bisogna che i calciatori capiscano che per fare lo step in più, non si può giocare solo la Champions ma dedicarsi anche al campionato".