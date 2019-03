L'ex giocatore, ora tecnico Francesco Colonnese è intervenuto su RMC Sport nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla vittoria della Juventus contro l'Atletico Madrid.

La Juventus ha meritato la vittoria, ha giocato una partita spettacolare dal punto di vista atletico. Ronaldo è un giocatore sublime, onore alla Juventusa.

La gara dell'Inter in Europa League.

Partita complicata per l'Inter che avrà molte defezioni. L'inter non ha l'attaccante che può decidere la squadra, deve riuscire a soffrire cercando anche il gol dai calci piazzati. Se i nerazzurri giocheranno con la cattiveria agonistica possono sicuramente qualificarsi: con tutto il rispetto per il Francoforte, ma l'Inter è una squadra più forte. Con determinazione e cattiveria può andare avanti.