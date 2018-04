RMC SPORT - Condò: "Allegri e Sarri rimarranno. Dybala rebus"

Insieme al direttore Xavier Jacobelli, durante 'Zona X' su 'RMC Sport', è intervenuto anche l'opinionista di Sky Sport Paolo Condò:

Chi sarà il successore di Allegri?

"Sarà Allegri, non credo in un cambio sulla panchina della Juventus. Non vedo la necessità da parte del club di cambiare e non percepisco il desiderio del tecnico di andare da un'altra parte. La Juventus deve cambiare qualcosa a livello di rosa, deve reimpostare per far partire un nuovo ciclo. Dopo l'addio di Bonucci, quest'anno finirà Buffon e Barzagli avrà un anno in più: bisogna costruire la difesa dei prossimi 10 anni. Ancelotti? Mi dicono che possa tornare al Chelsea".

Cosa manca alla Juventus?

"Ciò che le manca, per dare un nome, è un Cristiano Ronaldo. Ho avuto occasione di parlare con Marotta e gli ho proposto questo mio dubbio".

Su Dybala:

"Dybala, che ha 24 anni, cosa diventerà? Resterà uno dei 30 più forti o uno dei 5? Nella risposta a questo dubbio sta il futuro della Juventus, che deve avere uno dei primi cinque giocatori al mondo per vincere".

La Lazio può vincere l'Europa League?

"Quando una squadra arriva in una semifinale di una competizione, certo che ha la possibilità di vincerla. La Lazio, che ancora deve ottenere la qualificazione, non è la favorita, ma se la giocherà fino alla fine".

Sul futuro di Sarri:

"Il suo habitat naturale è l'Italia, non ce lo vedrei all'estero. Mi sembra che come tipo sia troppo ruspante per andare a lavorare in altre nazioni".