RMC SPORT - Condò: "Bisognerebbe devolvere parte degli incassi a Genova"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Rinviare l'intera giornata di Serie A? Il mondo del calcio è ricco. Sarebbe utile far giocare le gare e devolvere parte dell'incasso delle società per aiutare le persone in difficoltà, sopratutto per i beni di prima necessità". Questo il pensiero di Paolo Condò, noto giornalista sportivo, rilasciato in diretta nel 'Maracanà' di RMC Sport.

L'opinionista di Sky Sport ha poi parlato del nuovo Napoli di Ancelotti:

"Ancelotti è l'unico modo che De Laurentis aveva per far dimenticare l'addio di Sarri, che per il suo gioco mi ha conquistato. Dei 91 punti fatti dagli azzurri lanno scorso, almeno 10 sono di Sarri: ha ottenuto più del massimo dalla rosa che aveva a disposizione. Sarebbe un errore pensare che Ancelotti partirà da quella base".

Sul campionato:

"Il campionato sarà il secondo obiettivo della Juventus, che comunque non vorrà mai arrivare seconda. L'acquisto di Cristiano Ronaldo ha costretto tutti i club italiani ad alzare l'asticella. Se non fosse arrivato CR7 l'Inter non avrebbe mai pensato a Modric e il Milan non avrebbe mai preso Higuain e Caldara. Tutti hanno fatto un salto in avanti".