RMC SPORT - Conti (RAI): "Dopo Astori la Fiorentina ha reagito alla grande"

Fonte: Dall’inviato a Genova, Andrea Piras

© foto di Federico De Luca

Carlo Conti, volto RAI, parla così ai microfoni di RMC Sport della partita del cuore di stasera: "Tranquilli, non giocherò, non volevo far fare brutta figura agli altri. Faccio la diretta per Rai Uno con Antonella Clerici. Frizzi? Quest'anno ci ha fatto uno scherzetto ed è stato a lungo un protagonsita della partita del cuore, l'ha condotta lui su Rai. E' bello che abbiano voluto dedicargli la partita".

Genova ha risposto bene con tanti biglietti acquistati per aiutare la ricerca e l'ospedale Gaslini:

"Il tumore è terribile e colpisce tutti, ancor di più quando colpisce i bambini. Solo con la ricerca si può battere questo male terribile".

Tornando al campo: sei un tifoso della Fiorentina, come giudichi la stagione conclusa?

"La Fiorentina è stata colpita, come tutto il calcio italiano, dalla tragedia Astori e lo spogliatoio poteva reagire in qualsiasi modo, potevamo finire in Serie B. Invece hanno saputo reagire da uomini, con la società, quindi merito a questi ragazzi e a Pioli. Stanno ricostruendo e spero lo si possa fare con tutta la città intorno alla squadra".