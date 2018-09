RMC SPORT - Coppola (Rai): "Napoli, prenderei subito Burdisso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli perde Vlad Chiriches, infortunatosi durante la gara che la sua Romania ha giocato contro il Montenegro. Il club azzurro non dovrebbe tesserare difensori svincolati a breve, puntando così su Sebastiano Luperto come quarto centrale a disposizione del tecnico Carlo Ancelotti. Intervistato da RMC Sport durante la trasmissione A Tutto Napoli, il giornalista della Rai Gianfranco Coppola ha così commentato la situazione in casa partenopea: “In rosa c'è anche Maksimovic, pagato quasi 30 milioni di euro. Lui è la prima alternativa ai titolari, Koulibaly e Albiol, mentre Luperto è promettente. Ci si aspettava di più dal mercato, le polemiche sono note a livello di campagna acquisti. Il blocco Sarriano è rimasto, a eccezione di Reina e Jorginho, ma forse Ancelotti si aspettava uno tra Lewandowski e Benzema nel ruolo di prima punta. Milik è giovane, non ha grande esperienza in Champions. Ancelotti non vuole fare la comparsa nella massima rassegna continentale, il Napoli paga una campagna acquisti deboluccia. Se in difesa parliamo di Luperto come alternativa, comincia a diventare tutto più complicato”.

Vestendo per un attimo i panni del ds, prenderebbe un difensore svincolato come Burdisso? “Lo prenderei subito, ha esperienza e il Napoli è impegnato su tre fronti. Non credo che Ancelotti sia tornato in Italia per fare la comparsa, prenderei subito Burdisso perché ha esperienza, continuità di rendimento e la giusta cattiveria agonistica per fare bene”.

Il gruppo Sarriano può risentire della fatica passata e pagarne le conseguenze con Ancelotti in panchina? “Questo no, perché quel gruppo ha consentito di ribaltare le gare contro Lazio e Milan. Devo aggiungere e ribadire che il Napoli esce indebolito dal mercato estivo. Jorginho è andato via, è arrivato Fabian che non ha ancora giocato. Tra i pali siamo al terzo portiere impiegato dal precampionato, perché Meret s'è infortunato subito. Reina magari non era molto reattivo tra i pali rispetto a qualche anno fa, ma era importante per carisma e per costruzione della manovra. Il Napoli ne esce notevolmente indebolito dall'ultimo mercato estivo”.

Clicca play sul podcast in basso per ascoltare l'ultima puntata di 'A Tutto Napoli'