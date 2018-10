RMC SPORT - Corsi: "Sfida alla Juve sarà un evento"

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto a 'Maracanà', durante il pomeriggio di RMC Sport, per parlare delle prossime partite del club.

Sulla sfida alla Juventus

"Sarà una giornata di festa per la città, c’è grande attesa. Siamo anche un po’ stanchi della pressione. Sarà un evento, per noi sarà una missione impossibile, ma mostreremo l’orgoglio come sempre".

Sulla squadra

"Mi piacerebbe qualche punto in più. Siamo un po’ demoralizzati e stanchi dei complimenti. Siamo andati vicino a risultati importanti e abbiamo perso partite strane anche come a Parma, dove abbiamo creato sei palle gol nitide. I conti non tornano ora, ci dobbiamo rimboccare le maniche. Abbiamo battuto squadre importanti in casi, una volta la Juve con i gol di Rocchi. Se ci salviamo, si passa anche attraverso risultati straordinari".

Chi tra le big che hanno giocato con l’Empoli è quella che ha impressionato di più?

"La Juve non ha rivali, anche se il Napoli è una squadra fortissima. La Juve prepara la partita con noi come se fosse quella con il Napoli. Merito dei dirigenti e dell’ambiente".

Su Miha Zajc

"Piace molto, ora aspettiamo che sia più concreto. Richieste su di lui? Ancora no, ma ci sono apprezzamenti vari di squadre di medio-alta classifica. Interesse ma nulla di più".