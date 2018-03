RMC SPORT - Cragnotti: "Diritti tv? La colpa è dei presidenti"

© foto di Federico Gaetano

L'ex presidente della Lazio Sergio Cragnotti è intervenuto su RMC Sport all'interno di 'Al var dello sport'. Tanti gli argomenti trattati ad incominciare dai diritti televisi:

"Diritti tv?Il mercato si è complicato, il mondo del calcio dovrebbe essere più autonomo. Vediamo le partite grazie a network stranieri, la colpa è dei Presidenti, non hanno capito la globalità del calcio"

Quando parla di autonomia intende dire che attverso la lega si poteva creare una piattaforma?

"Certamente ma troppi interessi tra i vari poteri radio televisivi nel nostro paese hanno impedito di crere una piattaforma unica per aumentare la qualità del prodotto"

Tra Sarri e Allegri chi avrebbe portato sulla panchina della Lazio?

"Scelgo il bianconero. E' uno pragmatico e vincente mentre Sarri è un filosofo del calcio"

Questa Lazio dove può arrivare?

"Non sarà facile arrivare in ChampionsLeague. Lotito ha fatto molto per farsi considerare nel palazzo ma serve anche altro. Inzaghi sta facendo benissimo"

Le piace la VAR?

"La Var toglie fantasia al calcio, l'arbitro non è più il padrone del campo. Non sono a favore della tecnologia".

Chiusura dedicata al futuro commissario tecnico della Nazionale?

"Come Ct della Nazionale vedrei bene Mancini. E' pronto, ha viaggiato tanto acquisendo esperienza. E' un ottimo psicologo, sa come trattare i calciatori".