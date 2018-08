RMC SPORT - Crespo: "Felice di rivedere l'Inter in Champions. Girone duro"

© foto di Federico De Luca

Hernan Crespo, ex giocatore anche di Inter e Lazio, ha parlato a RMC Sport Live Show a margine dei sorteggi Champions: "Sono felice di rivedere l'Inter in Champions, dopo tanti anni è fantastico rivedere qui i nerazzurri. E' chiaro che essendo in quarta fascia sarebbe capitato in girone duro".

E' andata meglio alla Juventus?

"La Juve si ritrova con Valencia e Manchester e non è semplice ma loro lottano per arrivare in fondo quindi non penso avranno problemi nel girone. Napoli? Molto complicato anche per loro ma io sono super felice di vedere quattro italiane qua".

La Roma ha il Real Madrid ma le altre sono alla portata?

"Sì se la Roma si comporterà da Roma avrà meno problemi delle altre a passare il girone. Ma dovranno comunque fare attenzione perché si rischia di fare brutte figure".

Inter partenza a rilento in campionato?

"MI aspettavo una partenza diversa. La Juve è un altro livello in questo momento, loro devono arrivare tra le prime quattro poi vedremo se l'Inter sarà anche l'anti Juve. Per mille motivi i bianconeri sono due o tre passi avanti a tutti. Bellissimo vedere Ronaldo in Serie A. Fantastico vedere i grandi giocatori tornare nel nostro calcio. Cristiano attira tutti, anche chi non segue il calcio".

Lazio non è partita bene, ma si può ripetere?

"Sono convinto di sì perché ha qualità importanti ma ha avuto un inizio molto complicato. Poteva fare meglio ma ha le carte in regola per fare bene".