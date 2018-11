RMC SPORT - Currò (Repubblica): "Paredes il nome più adatto per il Milan"

Enrico Currò, giornalista di Repubblica, ha parlato ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione MilanNews.

Sui tanti infortuni: "Gattuso non si abbatterà per questo. Nelle difficoltà riesce ad esaltarsi. E' chiaro che il problema per Rino è tecnico, nessuna squadra può fare a meno di giocatori così importanti per un periodo così lungo. Alcuni temo anche fino alla fine della stagione, come per esempio Biglia".

Sul mercato di gennaio in relazione al FFP: "E' un altro tema estremamente importante. Uno può avere tutte le idee del mondo, ma se poi c'è l'ostacolo delle limitazioni che possono arrivare, i discorsi stanno a zero. Servirà un importante lavoro diplomatico. Vanno trovate alternative alla squadra, muovendosi anche sul mercato dei parametri zero. Paquetà non so se è un giocatore così simile a Bonaventura, ma mi pare che Jack si sia convertito, per convinzione sua e di Gattuso, più ad una mezzala vera più che in un giocatore anarchico e atipico come poteva essere prima. Tra tutti i giocatori accostati al Milan a centrocampo forse il più adatto è Paredes".