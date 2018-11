RMC SPORT - D'Amico: "Chi ha fischiato Bonucci non è mentalmente stabile"

© foto di

L'ex giocatore Vincenzo D'Amico è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sui fischi di San Siro a Bonucci.

"Vai sotto casa e lo fischi, allo stadio durante la partita della Nazionale va lasciato in pace. Non ha senso, non arrivo a capire questa scelta da parte dei tifosi. Fischi ridicoli, chi lo fa non è stabile mentalmente. Critico anche chi insulta il portiere quando rinvia il pallone".

Su Immobile in Nazionale.

I numeri dimostrano che Immobile è un giocatore importante. Sebbene Ciro abbia iniziato a giocare con Zeman e quindi nel 4-3-3, lui ha un diveso tipo di gioco nella Lazio rispetto a quello che gli chiede Mancini in Nazionale.