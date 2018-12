RMC SPORT - D'Amico: "Crisi Roma e Lazio, la colpa non è dei tecnici"

L'ex calciatore Vincenzo D'Amico è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

La Roma sta vivendo un brutto momento: tecnico, giocatori e dirigenza sono sotto accusa.

Sicuramente c'è qualcosa che non va. L'anno scorso la Roma è arrivata in semifinale di Champions e Di Francesco era considerato un bravo tecnico. Ora che molti giocatori sono cambiati il mister è diventato scarso. La società ha perso elementi importanti, sbagliando gli acquisti estivi. La colpa di questo momento è il mercato che è stato un vero fallimento. I nuovi acquisti non hanno portato niente di più, anzi.

La Lazio?

Stesso discorso della Roma. La rosa è rimasta la stessa, come può essere colpa di Simone Inzaghi? La colpa è di tutti, anche della società.

Sulla situazione della Lazio.

I tifosi della Lazio sono scontenti, ma lo striscione su Milinkovic mi lascia perplesso. Lo si può prendere di petto a Formello, ma bisogna fargli sempre sentire l'appoggio.