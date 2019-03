RMC SPORT - D'Amico: "Derby, punto su Bastos. Temo El Shaarawy"

A RMC Sport, durante Maracanà, ha parlato Vincenzo D’Amico, soprattutto del derby di Roma.

Sul derby

"Dopo la partita con il Milan mi sono rinfrancato. La Lazio veniva da un periodo negativo, ora ha più chance nel derby. Punto su Bastos per vincere questa partita".

Su Luis Alberto

"Io lo schiererei all’inizio al posto di Correa. Altrimenti lui a centrocampo e Correa tra i trequartisti".

Chi toglierebbe alla Roma?

"El Shaarawy, lo temo molto".

Ultimo derby romano per Inzaghi e Di Francesco?

"Probabile. Inzaghi sta soffrendo troppo per diverse situazioni che la Lazio si porta dietro. Se fossi in lui, mi guarderei intorno. Di Francesco non lo so, a me piace e tutte le responsabilità che danno a lui io le giro alla società".