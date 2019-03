© foto di

L’ex giocatore Vincenzo D’Amico è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sull’eliminazione della Roma dalla Champions League: “Dzeko è un grande giocatore ma a volte davanti alla porta fa cose sciocche, come il cucchiaio davanti a Casillas. La Roma ha un portiere in meno rispetto allo scorso anno (Alisson, ndr), e i difensori stanno facendo degli errori incredibili. Si parla di Manolas come un grande, per me invece è solamente un buon difensore. Di Francesco ha una parte di responsabilità per questa debacle, ha dato poche certezze alla squadra cambiando continuamente moduli e interpreti. La Roma non ha una chiara identità tattica. Il traghettatore che garanzie può dare a tre mesi dalla fine della stagione?”.