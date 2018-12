A RMC Sport, nel Maracanà pomeridiano, è intervenuto Vincenzo D'Amico, che ha parlato dei maggiori fatti d'attualità del calcio nostrano.

Sul caso Nainggolan

"Credo si sia rotto qualcosa, anche con Spalletti, che si sentirà deluso da lui. Non mi meraviglierei se a gennaio dovesse andare via. L'Inter non avrà problemi a trovare una squadra inglese pronta a prenderlo".

Sull'Inter

"Sarà pure terza ma la distanza dal primo posto è tanta, ci sono 15 punti dalla Juventus e 8 dal Napoli. Al momento è un fallimento la stagione dei nerazzurri".