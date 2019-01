RMC SPORT - D'Amico: "Koulibaly il più forte centrale del mondo"

Vincenzo D’Amico, ex Lazio ed opinionista, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di RMC Sport, per parlare della prossima giornata di campionato e non solo.

Sulla squalifica a Koulibaly

"Egoisticamente spero di no, perché è il più forte centrale del mondo e se non ci sarà con la Lazio ne sarei felice. Quello che gli hanno fatto è stato terribile, ha reagito anche poco, ma il regolamento parla chiaro. Chiellini? E’ tra i più forti difensori del mondo, non c’è dubbio, ma cmi prendo Koulibaly".

Su Higuain

"Dovrebbero essere i tifosi a criticare la società".

Su Piatek

"Non può che migliorare l’attacco del Milan. Higuain ha avuto una mezza stagione di sofferenza. Ma Piatek non mi basta cosa ha fatto finora. Ce ne sono state di meteore che hanno fatto grandi cose all’inizio per poi sparire. Però si può dire che il Milan ci guadagna, perché potrebbe arrivare con tanto entusiasmo, cosa che non ha Higuain".

Sulla squalifica di Gattuso

"Cosa avrà potuto dire, tanto da portarlo alla squalifica? Non serve essere padroni in campo. Bisognerebbe avere anche un po’ di buonsenso. Il rigore su Conti per me è netto, cosa che poteva rimettere in corsa il Milan".