L’ex giocatore Vincenzo D’Amico è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Ajax-Juventus.

"I lancieri con il Real Madrid hanno fatto una partita strepitosa. Non so quanto non sia più forte delle altre squadre, ci andrei molto cauto. L’Ajax però cosa dovrebbe pensare dei bianconeri dopo aver visto il match contro l’Atletico Madrid?".

Il Napoli affronterà l’Arsenal.

"Una squadra molto complicata, ma prima o poi bisogna affrontarle tutte per andare avanti. Sarà un bel banco di prova per la squadra di Carlo Ancelotti".