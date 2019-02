L'ex giocatore Vincenzo D'Amico è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla sconfitta della Lazio contro il Genoa.

"È un momento delicato per la Lazio. È difficile credere di passare la semifinale col Milan in Coppa Italia vedendo la squadra che ieri ha perso a Marassi. Cerco poi di non immaginare cosa potrà accadere a Siviglia nella gara di ritorno di Europa League. Il quarto posto in campionato? Ci sono squadre più attrezzate".

Sulla vittoria della Fiorentina contro la Spal e il Milan di Gattuso.

"l rigore su Chiesa? Il giocatore della Fiorentina se ne approfitta sempre. Complimenti a Gattuso e al Milan, ci sono tutti i presupposti per chiudere bene la stagione".