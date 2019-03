© foto di

L'ex giocatore della Lazio Vincenzo D'Amico è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul derby vinto dai biancocelesti per 3 a 0: "Lazio stratosferica contro la Roma, sembra aver ritrovato il momento migliore. Per il discorso quarto posto, fino alla gara prima del Milan non ero per niente ottimista, ma dopo averla vista in Coppa Italia e nel derby sono più sereno. Questa Lazio può arrivare in Champions League e riscattare la passata stagione. E poi ha anche la Coppa Italia: la stracittadina può dare un'ulteriore marcia in più alla squadra di Inzaghi".