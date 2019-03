RMC SPORT - D'Amico: "Roma, Di Francesco ha pagato per tutti"

© foto di

A RMC Sport, durante Maracanà, è intervenuto Vincenzo D’Amico per parlare dei maggior temi di attualità.

Sull’esonero di Di Francesco

"Non c’era bisogno di Monchi per fare il ds in Italia. I meriti dello scorso anno di Di Francesco ci sono. Con una buona squadra ha rischiato di andare in finale di Champions ed è arrivato terzo in campionato. Gli hanno smembrato la squadra, non è riuscito a costruirne un’altra, ora paga per tutti. Ora però anche i romanisti si stanno svegliando e hanno capito che Monchi e la società, oltre ai giocatori, hanno responsabilità. Monchi era quello che aveva tenuto in vita Di Francesco, garantiva lui. Per lui non ha garantito nessuno".

Su Ranieri

"O viene Sarri o credo che possa rimanere anche lui sulla panchina giallorossa. Giampaolo mi piace tanto, sarebbe un bel colpo e sarebbe l’ideale, perché non chiede di comprare i grandi nomi. Ma non disdegnerei Ranieri anche il prossimo anno, se raggiungesse la Champions".