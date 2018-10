RMC SPORT - D. Lippi: "Juve più forte di sempre. Politano crescerà ancora"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

L'agente di mercato Davide Lippi è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Caprari convocato in Nazionale.

Convocazione giusta per quello che Gianluca sta facendo nella Sampdoria. Sta facendo bene, questa chiamata in azzurro deve dargli ancora più stimoli. Mancini vuole far crecere i giovani e fargli fare esperienza.

Politano invece non è stato convocato.

Mancini sta valutando altri giocatori e sta facendo diverse scelte. Politano è concentrato sull’Inter e sta lavorando con ottimo risultati: sta indossando con profitto una maglia pesante come quella nerazzurra. La Nazionale sarebbe per Politano un punto di arrivo, sono sicuro che prossimamente Mancini lo chiamerà. Non era sconto un avvio di stagione così importante nell’Inter: sono solo i primo mesi, crescerà ancora.

Questa è la Juventus più forte di sempre?

Per uomini penso che questa sia la Juventus più forte di sempre, non riesco a identificare punti deboli. E tra poco rientrerà anche Spinazzola...